ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал 136 счетов Блиновской и ее мужа

15:59
  • пятница
  • 26 мая 2023

Блогер не заплатила налоги на 918 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела в отношении блогера и автора "Марафона желаний" Елены Блиновской арестованы 136 банковских счетов, оформленных на блогера и ее супруга.
Суд отказался смягчить Блиновской меру пресечения

В пятницу, 26 мая, Пресненский районный суд Москвы признал законным арест их активов и имущества, сообщает АГН "Москва".

Блиновской вменяется неуплата налогов на 918 млн рублей и отмывание денег в особо крупных размерах. Ее муж находится в статусе пособника.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса.

Злоумышленники создают видимость ведения бизнеса несколькими хозяйствующими субъектами, которые находятся на льготных режимах налогообложения. При этом в действительности авторы этой схемы не имеют права на получение таких налоговых льгот.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Елена Блиновская с супругом Алексеем
Елена Блиновская с супругом Алексеем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.