Суд арестовал 136 счетов Блиновской и ее мужа

Блогер не заплатила налоги на 918 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела в отношении блогера и автора "Марафона желаний" Елены Блиновской арестованы 136 банковских счетов, оформленных на блогера и ее супруга.

В пятницу, 26 мая, Пресненский районный суд Москвы признал законным арест их активов и имущества, сообщает АГН "Москва".

Блиновской вменяется неуплата налогов на 918 млн рублей и отмывание денег в особо крупных размерах. Ее муж находится в статусе пособника.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса.

Злоумышленники создают видимость ведения бизнеса несколькими хозяйствующими субъектами, которые находятся на льготных режимах налогообложения. При этом в действительности авторы этой схемы не имеют права на получение таких налоговых льгот.

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