Путин встретился с представителями "Деловой России". Главное

Государство и впредь будет помогать развитию предпринимательства в России, сказал президент

Хорошие показатели российской экономики - это результат зрелых решений, принятых для её роста и развития, в том числе представителей бизнеса. Об этом заявил Владимир Путин, президент сегодня, в День предпринимателя, провел встречу с представителями общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Вопросов было немало.

На связи с Кремлем более тысячи предпринимателей со всей страны. Это и представители крупного бизнеса. И владельцы небольших предприятий, для которых тоже зажегся зеленый свет после ухода западных корпораций с нашего рынка. В 90-х, напомнил президент, его попросту отдали иностранцам, не думая о своих. Теперь же ситуация изменилась.

"Этот тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы же их не выгоняли. Они оставляют инфраструктуру, стандарты, персонал. Или за бесценок, или просто так. Но мы не собираемся награждать их избыточными капиталами. Но мы ведем себя гораздо более цивилизовано. Но пространство свободы для наших предпринимателей, конечно, освобождается. Освобождается тогда, когда наши предприятия окрепли и легко занимают наши ниши. И такой прыти от нас никто не ожидал. Отсюда и состояние рынка труда. И рост экономики. И рост промышленного производства. Да, есть проблемы. Мы понимаем. Тем не менее, цепочки восстанавливаются. Работа идет. Удивительно даже для меня. Но это результат зрелости предпринимательского сообщества. Результат их труда", - сказал Путин.

Впрочем, зацикливаться исключительно на внутренних нишах все же не стоит, подчеркнул Путин. Да, западные страны, на рынки которых так стремился попасть наш производитель, теперь закрыты. Однако это вовсе не значит, что поставлять свои товары России больше некуда.

"Россия, как бы не хотелось нашим недругам, является неотъемлемой частью мировой экономики, где сейчас происходят глобальные трансформации. Меняются торговые цепочки. Мировая финансовая и расчетная система. Все громче заявляют о себе страны Африки, Азии и Латинской Америки. У них появляется новые запросы. Это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес может успешно бороться за покупателя", - сообщил Путин.

И это уже происходит. Переориентация тех товаров, что производит Россия, идет не первый год, напомнил президент. Так что Украина тут абсолютно ни при чем. Хотя кое-каких проблем санкции, введенные в связи с СВО, все же доставили российским предпринимателям. Прежде всего, с логистикой. Россия, конечно, наращивает собственный флот. Однако пока с этим есть трудности. Еще одно направление, о котором говорят предприниматели из "Деловой России" - это нежелание некоторых предприятий инвестировать в собственное развитие. И этот процесс необходимо простимулировать со стороны государства.

"Поэтому необходимо вернуться к вопросу о донастройке механизма инвест-налогового вычета, каждый рубль которого будет обеспечивать три-четыре дополнительных рубля инвестиций. Расходы на этот вычет вернутся многократно. Как только эти проекты выйдут на окупаемость", - рассказал Алексей Репик, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос требует более детальной проработки. В правительстве пообещали в ближайшее время обсудить эту тему. На финишной прямой и предложения бизнеса по поводу декриминализации уголовных статей, связанных с экономическими преступлениям. Кабмин вот-вот закончит работу над этой темой. При этом часть статей УК РФ в плане, например, неуплаты налогов, власти уже смягчили.

"Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования при неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям. Здесь было непросто найти компромисс. Однако такая работа проведена, соответствующие федеральные законы подписаны в марте текущего года и уже вступили в силу. В результате все оказались в выигрыше. И предприятия работают устойчиво, не попадая в зону риска. И бюджет пополняется", - отметил Путин.

Президент заявил, что государство и впредь будет помогать развитию предпринимательства в России. Потому как от их успеха, подчеркнул глава государства, зависит и успех страны. В том числе в обеспечении технологического суверенитета, которому сейчас уделяется особое внимание.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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