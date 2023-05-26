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Мишустин: российский малый и средний бизнес адаптируется к санкциям

18:11
  • пятница
  • 26 мая 2023

Премьер-министр встретился с главой общероссийской организации "Опора России"

Российский малый и средний бизнес адаптируется к западным санкциям и активно налаживает кооперационные связи с дружественными странами. Об этом сегодня Михаил Мишустин говорил на встрече с главой общероссийской организации "Опора России" Александром Калининым.
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Премьер отметил, что сейчас важно наладить новые транспортно-логистические коридоры. В свою очередь Александр Калинин рассказал, что в малом и среднем бизнесе в нашей стране заняты более 25 миллионов человек. Во всех регионах созданы промышленные парки и более 450 центров "Мой бизнес".

Кроме того, в прошлом году госкорпорации закупили у среднего и малого бизнеса продукции на 7 триллионов рублей. Глава кабмина пообещал поддержку МСП и поздравил российский бизнес с профессиональным праздником.

"Глава государства не раз обращал внимание на то, что очень важно обеспечивать обратную связь с людьми. Идеи, которые вырабатываются для реализации льгот или других мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, конечно, должны в первую очередь обсуждаться с самими предпринимателями. Уверен, что "Опора России" в этом смысле отличный барометр, такой навигатор, в том числе для государственных решений, которые мы принимаем", - заявил Мишустин.

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