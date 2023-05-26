Собянин: Более 300 столичных ресторанов разработали специальное меню к "Рыбной неделе в Москве"

"Рыбная неделя" - это возможность попробовать морепродукты со всего мира.

Камчатский краб и мурманская треска, кефаль и дальневосточный кальмар. На 26 площадках столицы открылся гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Посетителей ждёт широкий выбор деликатесов. С ассортиментом на Манежной площади ознакомился мэр Сергей Собянин.

Средиземноморская паэлья - практически у стен Кремля. Весь процесс приготовления можно посмотреть от первого до последнего шага. И даже узнать у шеф-повара хитрости, которые делают это блюдо максимально вкусным.

"Рыбная неделя" - это возможность попробовать морепродукты со всего мира. В центре Москвы, на Манежной площади, можно почувствовать себя как будто на берегу моря. Здесь и дальневосточный краб стригун. И черноморские устрицы, которые подают, конечно же, с лимоном. Но потом рекомендуют заесть гренками из черного хлеба.

На площадках фестиваля особое рыбное меню предлагают более 300 столичных ресторанов. Тут и уха по традиционным и оригинальным рецептам. Окрошка с копченым судаком, пельмени из щуки.

От меню разбегаются глаза. Тут и оливье с балтийским угрем, и салат с креветками и арбузом. В этом году - особый акцент на треску. В меню ресторанов расстегай, фишстроганов и другие варианты блюд с этой рыбой.

"У нас здесь домики, в которых наши рестораны готовят исключительно из отечественных рыбы и морепродуктов. У нас здесь питерская корюшка, магаданская креветка, камчатский краб. В общем, всё, чем богата наша страна, представлено здесь. Всё невероятно вкусное, свежее", - говорит участник фестиваля.

Можно не только поесть, но и купить свежие морепродукты домой. В эти дни свою продукцию продают более трех тысяч магазинов. Можно купить даже живых крабов и морских ежей.

И, конечно, как всегда на фестивале - культурная программа. Повары-блогеры устраивают кулинарные батлы. Гостей также ждет традиционное кулинарное событие "Большая уха". На глазах у зрителей приготовят вкусное угощение в столитровой кастрюле. Особая программа - для детей. На мастер-классах "Секреты рыболова" научат вязать рыболовный узел и готовить рыболовные снасти. Для самых маленьких - уроки рисования.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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