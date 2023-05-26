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Путин отказался "награждать" уходящие из России иностранные компании

16:22
  • пятница
  • 26 мая 2023

Их никто не гнал - сами решили уйти

Россия никого не выгоняет. Зарубежные компании сами решили покинуть страну. И Москва не намерена платить им огромные суммы за брошенные производства, заявил президент России Владимир Путин.

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"Они же оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, часто подготовленный персонал - очень многое" - отметил Путин на встрече с "Деловой Россией".

Российский лидер подчеркнул, что компаниям приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их решение, передает ТАСС.

Ранее на встрече президент призвал российский бизнес занимать ниши, оставленные зарубежными компаниями, покинувшими Россию.

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