Климатологи пообещали аномальную жару в ближайшие годы

Ежегодно мировая экономика теряет до 2 процентов ВВП от климатических катастроф

Прогнозы погоды не радуют - климатологи ООН пообещали пять самых жарких лет в истории планеты. Прямо начиная с этого года. Понятно, что прогнозы - особенно метеорологические - вещь не самая благодарная, эту зиму тоже обещали рекордно холодной, но вполне можно не доверять прогнозам и при этом готовиться к тому, что они оправдаются. Тем более, что жара уже здесь. В Европе, в южных странах, уже в апреле было выше 30 градусов, в средней полосе России май тоже выдался аномально тёплым.

В ближайшие 50 лет в Европе могут сместиться климатические зоны. Температура в Скандинавии будет как раньше в Германии. Сами немцы ощутят испанский зной. А вот южной Европе повезет меньше всего – она превратится в почти безжизненную пустыню. И это не сценарий фильма-катастрофы, а прогнозы ученых, которые взяли за основу нынешние темпы глобального потепления.

Пока же в Испании небывалая для мая жара чередуется с мощным градом. Падающие на испанцев куски льда размером с мяч для гольфа ознаменовали окончание самой долгой в этом веке засухи. При том, что в Италии, наоборот, наводнение. Сильнейшее за 100 лет. В регионе Эмилия-Романья погибли 13 человек. 20 тысяч остались без крова. Из берегов вышли 23 реки, мониторинг зафиксировал почти 300 оползней. При этом местные СМИ считают, что итальянские власти оказались не готовы к разгулу стихии.

Дороги оставались заблокированными довольно долго, остановилось и железнодорожное сообщение. Большинство погибших – пожилые итальянцы, которые оказались заперты в своих домах и не дождались помощи, пока прибывала вода. В Португалии тем временем начались лесные пожары. И если раньше тушить их каждый год помогала Россия, то теперь португальцам и остальным европейцам придется рассчитывать на собственные силы.

"Глобальное потепление делают такие события более частыми. Если раньше какие-то наводнения, например, в Сочи происходили раз в 3-5 лет, то теперь они случаются трижды в год. И это проблема. То же самое и с ураганами и штормами, которые обрушиваются на побережье США. Это и так происходило всегда. Другое дело, что сейчас это происходит чаще. И этот шторм или ураган, который налетает, как атмосферное явление, он становится более сильным, несет в себе больше влаги. Известно, что увеличение температуры на один градус увеличивают концентрацию паров воды на 7 процентов", - пояснил специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин.

По подсчетам климатологов, ежегодно мировая экономика теряет до 2 процентов ВВП от участившихся климатических катастроф. В ближайшие годы эта цифра вырастет до 3-5 процентов, а у отдельных стран - до 12. Будет расти и количество жертв. При этом погибшие во время самих природных катаклизмов – это лишь вершина активно тающего айсберга. Потепление уже уносит тысячи жизней менее заметным способом. Регионы с умеренным климатом лишаются пахотных земель из-за строительства городов, а на юге урожай гибнет от засух. В Африке с каждым годом все больше людей, которые страдают от голода. В Европе продовольствия пока хватает. Но ключевое слово здесь именно "пока". Последние годы на своей территории доживают целые государства. В первую очередь, это касается небольших островов.

"Малые островные государства – они почти гарантированно будут затоплены. И понятно, что вопрос переселения жителей этих государств надо уже сегодня в повестку дня вносить. Где они будут жить, как их будут оттуда эвакуировать – это да, такая проблема существует. Но я, прежде всего, имел в виду, что это не только повышение уровня моря, но и проблема, связанная с засухами и соответственно с продовольствием и пресной водой. И тогда это Африка, Ближний Восток – та часть", - отметил Михаил Юлкин.

Миграция в Европу десятилетней давности из-за войны в Сирии и других конфликтов покажется статистической погрешностью. Серьезные нагрузки из-за потепления испытывает и инфраструктура. Все потому, что инженеры и архитекторы просто не могли предположить, что наша окружающая среда так быстро изменится.

"Изменения – они происходят так быстро, что те нормы, при которых все это строилось и проектировалось, а это было 30-40 лет назад, а строительство длилось 10, и мы сейчас приближаемся к границам этих норм и это существенная опасность для многих уже промышленных объектов и объектов инфраструктуры", - отметил академик РАН Владимир Семенов.

Причины глобального потепления ученым давно известны – это выбросы парниковых газов. Проблема в том, что резко снизить их невозможно. Попытки заигрывать с экологией при помощи зеленой энергетики ощутимых результатов не принесли. И если даже в нынешних условиях Европе приходится тяжело без ископаемых источников энергии, то в дальнейшем ситуация усложнится.

Только на первый взгляд кажется, что самое энергозатратное время – зима. Если вам холодно, можно теплее одеться. А вот если за окном плюс 40, то вариант всего один – включать на максимум кондиционеры. В Европе последние годы так и делали, но все равно жертв избежать не удавалось. По самым скромным подсчетам, только прошлым летом в Старом свете от зноя погибли пять тысяч человек. В основном, пожилых. Но и те из молодых, кто больше подвержен воздействию жары – люди с лишним весом. А таких на западе с каждым годом все больше.

Но если раньше в Европе благодаря относительно дешевому газу можно было не экономить на охлаждении, то сейчас безлимит закончился. Кондиционеры все чаще уступают место вентиляторам, а то и посиделкам в тени. Притом, что температура растет. Из менее очевидных последствий потепления, с которыми столкнулась Европа – удар по виноделию. Палящее солнце уничтожает старинные виноградники Италии и Франции. Традиционный напиток европейцев дорожает и пропадает из продажи. Впрочем, как часто бывает, нет худа без добра. По мнению климатологов, как бы ни было опасно глобальное потепление, локально оно может быть даже полезным. В России, например, площади виноградников растут каждый год, как и производство напитка.

"Надо просто тоже понимать, что изменения климата для нашей страны – это не только негативные последствия, но и ряд позитивных последствий. Это тоже надо учитывать. Тот же холодовой стресс. Мы живем в холодовом стрессе, наша страна. Большую часть года мерзнем, вот будем меньше мерзнуть. Сокращение арктических морских льдов, в том числе на шельфе – это облегчение добычи углеводородов, это Севморпуть. Уменьшение контраста температурного "зима-лето" тоже позитивный фактор. Это приближение к мягкому европейскому климату, когда зимой не очень холодно", - рассказал Владимир Семенов.

Плюсы же от глобального потепления важно своевременно использовать, чтобы обезопасить себя от продолжения этого процесса. Растаявшие льды на шельфе – это хорошо, но когда на планете вообще не останется льда, будет плохо. Речь и о затоплении огромных территорий, и о нехватке питьевой воды. Все это в итоге приведет к переделу мира, который может перерасти в глобальную войну – за новые ресурсы, пригодные для жизни земли. У России и в этом случае есть преимущество благодаря расположению и размерам. Важно будет все это вовремя защитить.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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