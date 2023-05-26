Ворота Донбасса: взятие Артемовска открыло дорогу на Славянск

Город имеет огромное символическое значение

Один из самых главных выводов из произошедшего в Белгородской области - это то, что украинские войска надо максимально отодвигать от границы России. Это делается. Например, на неделе наши войска освободили Максютовку и Молчаново в Харьковской области, тем самым прорвана оборона врага на этом направлении. Да и взятие Артёмовска открывает дорогу на крупнейшие укрепрайоны ВСУ - Константиновку, Часов Яр, Краматорск и Славянск с многотысячной группировкой, накопленной для украинского контрнаступления. Причём, Славянск в этом списке реально стоит отдельной строкой. Потому что он стал одним из первых городов Донбасса, который в апреле 14-го не признал власть Майдана. Собственно, оттуда и началось героическое сопротивление Донбасса. Славянск имеет громадное символическое значение не только для нас, но и для Киева.

Он попал в Славянск сразу после крымской весны. Бывший сотрудник СБУ, уроженец Винницкой области, а на тот момент крымчанин – поехал на Донбасс защищать свои убеждения.

"Я был гражданином Украины, собственно я родился на Украине. Я имею право на свою точку зрения. Имел тогда и имею сегодня. Я считал, что Украине не по пути с бандеровскими лозунгами, с пособниками нацистов", - сказал он.

Вместе с ним в первой группе было более 50 добровольцев, в том числе из Харькова, Одессы, Житомира и Львова. Половина крымчане. Среди них – Виктор Аносов:

"У нас приоритетом был город Шахтерск, Дебальцево, но прошел слив информации и в том же самом Шахтерске нас уже должны были встречать спецслужбы. И было принято решение уже заходить в Славянск, там была очень большая, массовая поддержка людей, которые поднялись, восстали против киевского режима".

В апреле 2014 года Славянск стал символом сопротивления русского мира. Одним из первых городов востока Украины, который не признал власть Майдана и принял на себя основной удар. Ополченцы сдерживали украинских националистов почти 3 месяца, отбили 4 штурма. Но главное - выиграли время для остального Донбасса, где успели провести референдум о независимости республик и подготовили новые оборонительные рубежи. Уже тогда было понятно – Киев не собирается разговаривать. Артиллерия и авиация били по жилым домам. 8 июня 2014 года один из снарядов угодил в так называемый Купеческий дом, где прятались мирные жители. Погибла 6-летняя девочка – первый ребенок, убитый киевским режимом на Донбассе.

"Вот эта ситуация, гибель ребенка на руках, когда ты ее видишь в крови – и вот это несчастье. Я тогда для себя сказал – сколько я буду иметь возможностей, сил, энергии – я буду бороться за Донбасс", - говорит Виктор Аносов.

И он сдержал свое обещание. Прошел через самые значимые сражения – донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. А когда началась СВО, записался добровольцем. И почти вернулся в Славянск – 20 километров не дошел.

"Там они настроили, конечно, очень сильные укрепрайоны и тяжело было пробиваться. И в Долгеньком, как раз посередине между Изюмом и Славянском – там я и получил ранение. Они используют те же рубежи, что использовали фашисты. Потому что там же строилась целая линия обороны, фронтовая линия обороны", - рассказал Виктор Аносов.

На ключевых направлениях – оборудованные за 9 лет скрытые позиции, противотанковые заставы и забетонированные огневые точки.

Сегодня это уже не фортеция, или по-нашему крепость, как украинцы называли Артемовск. Славянско-Краматорская агломерация - настоящая цитадель. Населенные пункты связаны между собой в единую цепь. В городах – большое количество продовольствия, которое свозили туда еще в прошлом году, склады с боеприпасами – в том числе для контрнаступления, и многочисленная группировка ВСУ, перед которой еще три полосы обороны.

"По сути, основная линия обороны проходит по линии Северский выступ, Рай-Александров, Часов Яр, Константиновка. То есть для наступления на Славянск – Краматорск – нужно пробивать эту линию обороны, которая находится на возвышенности и после этого продвигаться в направлении Славянска и, понятное дело, что в городах противник будет всячески обороняться, используя городскую застройку, подготовленные полевые укрепления, различные объекты фортификации, которые там возводились", - пояснил Борис Рожин, эксперт центра военно-политической журналистики.

Славянск – практически ворота Донбасса. Ключевой транспортный узел: через город проходит трасса Харьков-Ростов и пересекаются сразу 4 железнодорожных направления. А еще это контроль над водоснабжением региона, что тоже имеет стратегическое значение. Именно поэтому после освобождения Артемовска Славянск - одна из приоритетных задач.

Уже сейчас понятно, что ВСУ будут оборонять этот район до последнего дома. В Краматорске окопаются в промзоне, которая примыкает к городским кварталам, так же, как "Азовсталь" в Мариуполе. А вот в Славянске, как и в Артемовске, наверняка будет использоваться городская застройка. В сети опубликовали план обороны города, разработанный еще в 2021 году. В документе прописаны десятки улиц и наиболее прочных зданий. Среди рубежей в том числе школа и университет.

"Славянск – это одна из стратегических целей. Его освобождение серьезно ухудшит положение ВСУ на востоке и позволит нашим войскам уже пройти основную линию из оборонительных позиций ВСУ. Потому что она строится исходя из рельефа местности и индустриальной городской застройки. Дальше в этом плане проще будет", - отметил Борис Рожин.

В Киеве тоже понимают значимость этого укрепрайона. В Краматорске сейчас размещается так называемая военно-гражданская администрация Донецкой области. А Славянск - логистический узел и опора группировки ВСУ. К тому же, с точки зрения украинской пропаганды, это был первый город, откуда удалось выдавить ополченцев тогда, в 2014-м. По сути, потеря этих населенных пунктов будет означать для Киева окончательную сдачу Донбасса как в военном, так и в политическом плане.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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