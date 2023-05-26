МВД возобновляет прием заявлений на загранпаспорта с 1 июня

Документ – с электронным носителем информации

Россияне вновь могут подать заявление на выдачу загранпаспорта нового поколения. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, прием возобновится с 1 июня.

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - приводит слова представителя МВД РИА Новости.

В конце января порта госуслуг начал предупреждать россиян о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца. Отмечалось, что причина – в проблемах с чипами. Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен со 2 февраля.

Теперь заявления снова принимаются. Его можно подать через МФЦ, портал госуслуг либо в территориальном органе МВД России.

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