ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД возобновляет прием заявлений на загранпаспорта с 1 июня

16:43
  • пятница
  • 26 мая 2023

Документ – с электронным носителем информации

Россияне вновь могут подать заявление на выдачу загранпаспорта нового поколения. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, прием возобновится с 1 июня.

Минюст объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте
Французский журналист Боке получил российский паспорт

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - приводит слова представителя МВД РИА Новости.

В конце января порта госуслуг начал предупреждать россиян о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца. Отмечалось, что причина – в проблемах с чипами. Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен со 2 февраля.

Теперь заявления снова принимаются. Его можно подать через МФЦ, портал госуслуг либо в территориальном органе МВД России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Загранпаспорт
Загранпаспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.