Гибель Patriot в Киеве ввергла в уныние американских экспертов

Это показало уязвимость всех тихоокеанских баз США

Военные эксперты в США обеспокоены судьбой американских военных баз в Тихом океане. Поводом к панике послужило уничтожение российской ракетой "Кинжал" американского зенитного комплекса Patriot в Киеве 16 мая.

Дело в том, что именно Patriot защищают тихоокеанские базы США. А инцидент в Киеве показал уязвимость этого комплекса перед российским оружием. Усугубляет ситуацию и тот факт, что, по данным американской разведки, такие же ракеты есть и у Северной Кореи, пишет Military Watch Magazine.

Эксперты отмечают, что "Кинжал" обладает повышенной живучестью в полете благодаря ряду особенностей: способность выполнять обширные маневры, полубаллистическая траектория и гиперзвуковая конечная скорость. Все это делает оружие недосягаемым для зениток. Ракеты с такими же характеристиками есть на вооружении Пхеньяна. В случае масштабного конфликта двух стран КНДР сможет прорвать ПВО американской армии в этом направлении и нанести чувствительные удары, заключают эксперты.

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