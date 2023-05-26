Сальдо раскрыл детали своего отравления близким человеком

Врио губернатора Херсонской области попал в больницу в августе 2022 года

Владимира Сальдо отравил человек из его близкого окружения. Об этом рассказал сам врио губернатора Херсонской области.

По словам Сальдо, кто это сделал, выяснилось довольно быстро. Человека, которому политик доверял, купили за очень большие деньги, сообщил врио губернатора в эфире "Первого канала".

По словам политика, злоумышленники использовали боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Яд добавили в еду. Сальдо вспоминает, что очнулся лишь спустя 15 дней после отравления. Врио губернатора признался, что извлек урок из этих событий: он стал более осмотрительным и сделал свою жизнь более закрытой.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа 2022 года. Из-за резкого ухудшения здоровья политика доставили в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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