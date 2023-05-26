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Сальдо раскрыл детали своего отравления близким человеком

17:48
  • пятница
  • 26 мая 2023

Врио губернатора Херсонской области попал в больницу в августе 2022 года

Владимира Сальдо отравил человек из его близкого окружения. Об этом рассказал сам врио губернатора Херсонской области.

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По словам Сальдо, кто это сделал, выяснилось довольно быстро. Человека, которому политик доверял, купили за очень большие деньги, сообщил врио губернатора в эфире "Первого канала".

По словам политика, злоумышленники использовали боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Яд добавили в еду. Сальдо вспоминает, что очнулся лишь спустя 15 дней после отравления. Врио губернатора признался, что извлек урок из этих событий:  он стал более осмотрительным и сделал свою жизнь более закрытой.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа 2022 года. Из-за резкого ухудшения здоровья политика доставили в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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