Собянин: В ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

До конца года в Новой Москве построят еще 25 школ и детсадов

С 2012 года в Новой Москве построено свыше 360 километров автомобильных дорог, появилось более 120 школ и детских садов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что до конца года в Новой Москве построят еще 25 школ и детсадов. "В 2023 году в ТиНАО придет наземное метро, здесь будут шесть станций МЦД-4. Все они уже реконструированы из старых остановок электричек в современные городские вокзалы", - отметил мэр.

Кроме того, в этом году будет введена в эксплуатацию дорога "Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево" протяженностью более десяти километров. До конца 2025 года в Троицке будет построено и реконструировано около 10 километров дорог.

"В 2016 году открыли первую станцию метрополитена в ТиНАО. Теперь их восемь, еще семь в перспективе", - добавил Собянин.

10 мая Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. Там строится жилье, объекты соцкультбыта, школы, детские сады и поликлиники.

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