ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

18:06
  • пятница
  • 26 мая 2023

До конца года в Новой Москве построят еще 25 школ и детсадов

С 2012 года в Новой Москве построено свыше 360 километров автомобильных дорог, появилось более 120 школ и детских садов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что до конца года в Новой Москве построят еще 25 школ и детсадов. "В 2023 году в ТиНАО придет наземное метро, здесь будут шесть станций МЦД-4. Все они уже реконструированы из старых остановок электричек в современные городские вокзалы", - отметил мэр.

Кроме того, в этом году будет введена в эксплуатацию дорога "Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево" протяженностью более десяти километров. До конца 2025 года в Троицке будет построено и реконструировано около 10 километров дорог.

"В 2016 году открыли первую станцию метрополитена в ТиНАО. Теперь их восемь, еще семь в перспективе", - добавил Собянин.

10 мая Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. Там строится жилье, объекты соцкультбыта, школы, детские сады и поликлиники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Школа
Школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.