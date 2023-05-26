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Польша решила закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии

18:26
  • пятница
  • 26 мая 2023

Ответ не заставит себя долго ждать

Польские власти опубликовали проект распоряжения правительства страны о транзитном движении грузового транспорта. В соответствии с документом, запрещается движение через польско-белорусскую границу грузовиков с товарами, зарегистрированных в России и Белоруссии.

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Как отмечается в постановлении, движение приостанавливается до особого распоряжения. Запрет касается грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации.

Тем временем в правительстве России рассматривают ответную меру на русофобские шаги Варшавы. Кабмин получил обращение Госдумы с призывом запретить транзит польских фур через российскую территорию. Также предлагается запретить заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо. По расчетам депутатов, в случае принятия таких мер Польша лишится около 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России, передает ТАСС.

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