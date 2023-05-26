Путин и Да Силва обсудили работу в БРИКС и ситуацию на Украине

Москва открыта для диалога по украинской проблеме

Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите G7 в Хиросиме с Владимиром Путиным. Телефонный разговор президентов Бразилии и России состоялся по инициативе бразильской стороны, отметили в Кремле.

Бразильский лидер изложил российскому коллеге свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, дал принципиальные оценки развития ситуации и подтвердил открытость российской стороны к диалогу. Путин подчеркнул, что этот диалог по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами.

Лидеры также обсудили актуальные аспекты российско-бразильского стратегического партнерства. Путин и да Силва высказали заинтересованность в его дальнейшем поступательном развитии, углублении практического взаимодействия в различных областях и работе в рамках БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.

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