"Совсем спятили": Путина поразила реакция Грузии на отмену виз

Это была личная инициатива президента России

Авиасообщение с Грузией было возобновлено по предложению президента России. Также по инициативе Владимира Путина были отменены визы. Российский лидер признался, что руководствовался желанием поддержать как граждан Грузии, которые хотят выстроить нормальные отношения с Россией, так и россиян, которые любят эту страну, и российский бизнес.

Путин напомнил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок. И вот, когда Москва сделала шаг навстречу, последовала странная реакция.

"Я, когда смотрю со стороны, думаю - совсем спятили, что там у них происходит, непонятно", - поделился Путин своими впечатлениями на встрече с членами общественной организации "Деловая Россия".

Грузинская оппозиция в ответ на отмену визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения устроила акцию протеста. Недовольство решением Москвы высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако в правительстве Грузии назвали возобновление авиасообщения правильным шагом, а действия оппозиции раскритиковали, напоминает "Интерфакс".

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