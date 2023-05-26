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Американский экономист предсказал США "афганский сценарий" на Украине

20:26
  • пятница
  • 26 мая 2023

Сакс указал на фатальную ошибку Вашингтона

Украина станет для США еще одним Афганистаном. Вашингтон совершил фатальную ошибку, и теперь дело идет к катастрофе, предупреждает американский экономист Джеффри Сакс.

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По словам Сакса, ошибка Вашингтона в том, что он проигнорировал предложения Москвы по вопросам безопасности. Эксперт напомнил, что в 2021 году президент России выложил на стол проект соглашения о безопасности между США и Россией. Посыл Владимира Путина: "Не расширяйте НАТО и не принимайте туда Украину".

"Россия твердит об этом уже 30 лет. Но мы не послушались и сделали все по-своему. И вот это обошлось нам уже в целых 113 миллиардов долларов. Для Украины это просто ужасно", - заявил Сакс в интервью "Democracy Now!".

По словам эксперта, США заманили еще одну страну в ловушку своих лоббистских кампаний. Ничем хорошим для Украины это не кончится - это катастрофа, такая же, как в Афганистане.

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