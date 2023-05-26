Полторы сотни рейсов отменены в Великобритании из-за компьютерного сбоя

Причину сбоя власти не раскрывают

Компьютерный сбой стал причиной отмены почти полутора сотен рейсов британской авиакомпании British Airways за последние два дня. Только в первой половине дня в пятницу были отменены 66 вылетов, днем ранее компания отменила еще 80 рейсов.

Пассажиропоток в британских аэропортах в последние дни резко вырос в связи с наступающими весенними каникулами и длинными выходными. В British Airways утверждают, что подавляющее большинство рейсов выполняется. Однако отменены некоторые ближнемагистральные рейсы из Хитроу, за что компания принесла извинения пассажирам.

British Airways в 2020 году была оштрафована на 20 миллионов фунтов из-за утечки персональных данных клиентов, произошедшей в 2018-м. Тогда в сети оказалось более 400 тысяч анкет клиентов и сотрудников, передает ТАСС.

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