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Минюст признал иноагентом Леву* "Би-2"

21:42
  • пятница
  • 26 мая 2023

В реестр включены также восемь физлиц и два общественных объединения

Солист группы "Би-2" Лева (Егор Бортник)* включен в реестр иноагентов. Решением Министерства юстиции России в перечень включены еще восемь человек и две организации.

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Кроме музыканта, в реестр попали журналистка Ирина Аллеман*, экономист Владислав Иноземцев*, антрополог Александра Архипова*, директор Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии Александр Габуев*.

Перечень также пополнили бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, экс-директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*, юрист Анна Пшеничная*. В списке прибавились и две организации - "Совет матерей и жен"** с главой Ольгой Цукановой и "Общенародный союз возрождения России"**.

Егор Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине. Артист негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти, поясняется в сообщении на сайте Минюста.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организации, выполняющие функции иностранных агентов

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