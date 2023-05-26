Вучич назначил экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Косово

В Белграде продолжается массовый митинг в поддержку президента

Заседание Совета национальной безопасности назначил в ночь на субботу президент Серии Александр Вучич. Поводом стала ситуация в Косово и силовые акции косовоалбанской полиции.

Ситуация в Косово обострилась после недавних выборов, на которых "победили" ставленники албанских партий. Бойцы косовской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края. Полицейские применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы организовали сопротивление, произошли стычки.

В Белграде продолжается массовый митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича. Огромное число сторонников власти собрались со всей страны на площади перед Скупщиной - парламентом республики, передает ТАСС.

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