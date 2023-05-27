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Беспокойная ночь: резко обострилась ситуация в Косово

10:19
  • суббота
  • 27 мая 2023

Президент Сербии провёл экстренное заседание Совета нацбезопасности

Экстренное заседание Совета национальной безопасности состоялось минувшей ночью в Сербии. Поводом стало обострение ситуации в Косово, сообщает "ТВ Центр".
Тысячи сербов вышли на акцию против плана Запада по Косово

Накануне проалбанский спецназ попытался силой занять здания муниципалитетов в нескольких населённых сербами городах. В результате столкновений силовиков и местных жителей пострадали не менее десяти человек.

По сообщениям местной прессы, президент Александр Вучич распорядился привести сербскую армию в максимальную боевую готовность. Подразделения направлены к косовской границе.

А в Белграде состоялся массовый митинг в поддержку главы государства. Он собрал около двухсот тысяч человек. Солидарность с курсом Александра Вучича выразили лидер боснийских сербов Милорад Додик и глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Сам глава государства заявил, что не оставит косовских сербов в беде.

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