Россия вывела на орбиту новейший спутник "Кондор"

Аппарат будет наблюдать за поверхностью Земли

Успешный запуск новейшего радиолокационного спутника "Кондор" произведён сегодня ночью с космодрома "Восточный". Ракета-носитель "Союз" стартовала в 0:14 по московскому времени.

Аппарат успешно выведен на орбиту. Основная задача спутника - наблюдение за поверхностью Земли, сообщает "ТВ Центр".

Данные будут использовать в сельском хозяйстве, для нужд воздушно-космической обороны, мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также ледовой обстановки на Северном морском пути.

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