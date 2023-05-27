Дальневосточные леопарды возвращаются в Уссурийский заповедник

На свою историческую родину

Возвращение на историческую родину. В Уссурийском заповеднике снова будут жить дальневосточные леопарды, которые исчезли там более полувека назад. Первые поселенцы прошли серьёзный отбор. А сам процесс походил на сложнейшую спецоперацию.

Самка под номером Leo 284F делает исторический шаг: вбегает на территорию, где более 50 лет не ступала лапа дальневосточного леопарда. Хищница будет осваивать Уссурийский заповедник. Дальневосточных леопардов здесь истребили боле полувека назад. Сейчас общую популяцию этих пятнистых кошек восстановили.

Животные, по мнению учёных, и сами бы вновь сюда заселились. Но мешают населённые пункты и автотрассы на пути. Специалисты решили им помочь. И реализовали уникальный проект по переселению самых редких в мире диких кошек, сообщает "ТВ Центр".

Переселенцы должны быть поистине избранными леопардами. Абсолютно здоровые, в возрасте от двух до трёх лет. Если самка, то не беременная и без котят.

Учёные изучили личные дела практически всех пятнистых кошек, которые сейчас живут в национальном парке "Земля леопарда". Вычислили тропы, по которым ходят нужные кандидаты. И установили там специальные боксы-ловушки. Всего - 48 таких точек отлова. В какую именно заглянет леопард - непредсказуемо. Поэтому за каждым боксом в режиме реального времени следит специальная фотоловушка. Как только к клетке кто-то подходит, ученые моментально об этом узнают.

Несколько недель ожидания и нужная пара леопардов отловлена. Сначала самка, затем и самец. Перед транспортировкой кошек обездвиживают, делают замеры клыков, ушей, лап, тела. Надевают спутниковые ошейники, по которым будут еще два года следить за перемещением животных. И помещают в специальный бокс. До нового дома хищников - несколько часов езды.

Выпустили животных поочередно. И так называемым мягким способом. Леопардов еще в полусонном состоянии оставили в специальном вольере. Где они в безопасности могли прийти в себя, и, уже полные сил, самостоятельно выйти.

Проблем с пропитанием на новой территории у пятнистых хищников не будет, уверяют учёные. По данным авиаучёта, здесь обитает более семи тысяч косуль, оленей и кабанов. При такой численности копытных на территории может жить до 30 леопардов.

В ближайшее время в Уссурийский заповедник планируют выпустить ещё одного самца. Специалисты надеются, что переселённые кошки создадут устойчивую группировку, что увеличит численность популяции дальневосточного леопарда.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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