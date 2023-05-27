ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал условия достижения мира на Украине

10:00
  • суббота
  • 27 мая 2023

Киев должен вернуться к внеблоковому статусу

Украина должна отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО ради достижения мира. По мнению замглавы российского МИДа Михаила Галузина, Киев должен вернуться к внеблоковому статусу и это будет одним из условий установления мира.
Минск предложил площадку для переговоров по Украине

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Также среди условий достижения мира Галузин назвал прекращение боевых действий украинскими войсками, остановку поставок оружия Западом, признание Киевом новых российских территорий. На Смоленской площади напомнили, что территориальные реалии сложились в результате реализации права народов на самоопределение.

По мнению замминистра иностранных дел, для урегулирования конфликта необходимо обеспечить защиту жителей Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины, защитить права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.