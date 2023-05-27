Киев должен вернуться к внеблоковому статусу

Украина должна отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО ради достижения мира. По мнению замглавы российского МИДа Михаила Галузина, Киев должен вернуться к внеблоковому статусу и это будет одним из условий установления мира.

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Также среди условий достижения мира Галузин назвал прекращение боевых действий украинскими войсками, остановку поставок оружия Западом, признание Киевом новых российских территорий. На Смоленской площади напомнили, что территориальные реалии сложились в результате реализации права народов на самоопределение.

По мнению замминистра иностранных дел, для урегулирования конфликта необходимо обеспечить защиту жителей Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины, защитить права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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