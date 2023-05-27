Собянин рассказал о развитии районов на западе Москвы

В них строятся новые школы и поликлиники

Строительство школ, поликлиник и модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры. О развитии западных районов Москвы рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Так, в Очаково-Матвеевском и Тропарёво-Никулино пассажиров принимают три новые станции метро. Осенью откроют движение по МЦД-4, который пройдёт через город с запада на восток, сообщает "ТВ Центр".

Также в районах планируют построить около четырёхсот тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе высокотехнологичные производства и социальные объекты. В результате появится около семи тысяч рабочих мест.

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