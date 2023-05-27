Развитие регионов обсудили в Москве участники Клуба лидеров "Эльбрус"

В столицу приехали команды из нескольких регионов

В Москве собрались команды проекта "Обучающие экспедиции" Клуба лидеров "Эльбрус". В этом году в мероприятиях участвуют специалисты из Липецкой, Калужской, Рязанской и Сахалинской областей.

Им предстоит разработать эффективные решения для социально-экономического развития своих регионов. Конкретные задачи были поставлены губернаторами. Проект объединил победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Обучающие экспедиции" - это проект, который направлен на решение социально-значимых вопросов региона. Интеллектуальное волонтёрство для клуба - визитная карточка, и мне отрадно, что каждый год популярность и востребованность этого проекта у губернаторов растёт", - сказала председатель Клуба лидеров России "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"