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Развитие регионов обсудили в Москве участники Клуба лидеров "Эльбрус"

12:05
  • суббота
  • 27 мая 2023

В столицу приехали команды из нескольких регионов

В Москве собрались команды проекта "Обучающие экспедиции" Клуба лидеров "Эльбрус". В этом году в мероприятиях участвуют специалисты из Липецкой, Калужской, Рязанской и Сахалинской областей.

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Им предстоит разработать эффективные решения для социально-экономического развития своих регионов. Конкретные задачи были поставлены губернаторами. Проект объединил победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Обучающие экспедиции" - это проект, который направлен на решение социально-значимых вопросов региона. Интеллектуальное волонтёрство для клуба - визитная карточка, и мне отрадно, что каждый год популярность и востребованность этого проекта у губернаторов растёт", - сказала председатель Клуба лидеров России "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

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Участники проекта "Обучающие экспедиции"
Участники проекта "Обучающие экспедиции"
Участники проекта "Обучающие экспедиции"
Участники проекта "Обучающие экспедиции"
Участники проекта "Обучающие экспедиции"
Участники проекта "Обучающие экспедиции"
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