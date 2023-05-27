ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пленум КПРФ обсудил патриотическое воспитание молодёжи

12:45
  • суббота
  • 27 мая 2023

С речью выступил Геннадий Зюганов

Патриотическое воспитание молодёжи и борьба с фашизмом стали главными темами пленума КПРФ, который проходит сегодня в Московской области. Среди делегатов форума - участники спецоперации, добровольцы и представители комсомольских отрядов, сообщает "ТВ Центр".

Зюганов выступил на пленуме ЦК КПРФ по случаю 100-летия СССР
Представители КПРФ возложили цветы и венки к Мавзолею Ленина

На открытии почтили минутой молчания память погибших героев, которые защищали Донбасс. В своём выступлении председатель партии Геннадий Зюганов отметил, что, учитывая современные вызовы, сейчас особенно важно прививать детям и подросткам любовь к Родине.

"Сегодня капиталистический Запад стремится возродить практику агрессивного колониализма, его главные мишени - КНР и Россия. Бешеную русофобию Вашингтон и его сателлиты распространяют на все народы нашей страны, в этих условиях понятие "Русский мир" стало широко востребованным, в понимании коммунистов это не узкое этническое, а общенациональное явление", - сказал лидер российских коммунистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пленум КПРФ
Пленум КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.