Пленум КПРФ обсудил патриотическое воспитание молодёжи

С речью выступил Геннадий Зюганов

Патриотическое воспитание молодёжи и борьба с фашизмом стали главными темами пленума КПРФ, который проходит сегодня в Московской области. Среди делегатов форума - участники спецоперации, добровольцы и представители комсомольских отрядов, сообщает "ТВ Центр".

На открытии почтили минутой молчания память погибших героев, которые защищали Донбасс. В своём выступлении председатель партии Геннадий Зюганов отметил, что, учитывая современные вызовы, сейчас особенно важно прививать детям и подросткам любовь к Родине.

"Сегодня капиталистический Запад стремится возродить практику агрессивного колониализма, его главные мишени - КНР и Россия. Бешеную русофобию Вашингтон и его сателлиты распространяют на все народы нашей страны, в этих условиях понятие "Русский мир" стало широко востребованным, в понимании коммунистов это не узкое этническое, а общенациональное явление", - сказал лидер российских коммунистов.

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