Космонавт Александр Волков отмечает юбилей

Ему исполнилось 75 лет

Юбилей сегодня отмечает космонавт Александр Волков. Одному из самых известных в нашей стране покорителей межзвёздного пространства исполнилось 75 лет.

Герой Советского Союза родился на Донбассе, в Горловке, и окончил Харьковское лётное училище. На счету Волкова три полёта и два выхода в открытый космос, где он провёл более десяти часов, сообщает "ТВ Центр".

Во время последней экспедиции экипаж стартовал из одной страны - СССР, а вернулся уже в другую - Российскую Федерацию. Личный рекорд поставил Волков и в семейной жизни, став первым в мире основателем династии космонавтов: его сын выбрал ту же профессию и также совершил три полёта на МКС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"