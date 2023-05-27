Юные таланты представили свои разработки в Москве

"Движение первых" презентовало новый проект

В Москве в рамках Всероссийской недели предпринимательства прошло торжественное открытие акселератора "Движения первых" - "Высота". Это социальный проект для поддержки инициатив детей и подростков.

Более 50 юных талантов со всей страны представили свои разработки в разных областях - IT-решения, идеи для дома, образования, а также бренды одежды. За каждым начинающим предпринимателем закрепляют куратора - это крупная корпорация или госорган, которые помогают воплотить проекты в жизнь.

Самые активные участники получат возможность пройти стажировку в профильных компаниях, а также гранты на реализацию своих идей, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"