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Юные таланты представили свои разработки в Москве

12:17
  • суббота
  • 27 мая 2023

"Движение первых" презентовало новый проект

В Москве в рамках Всероссийской недели предпринимательства прошло торжественное открытие акселератора "Движения первых" - "Высота". Это социальный проект для поддержки инициатив детей и подростков.

Более 50 юных талантов со всей страны представили свои разработки в разных областях - IT-решения, идеи для дома, образования, а также бренды одежды. За каждым начинающим предпринимателем закрепляют куратора - это крупная корпорация или госорган, которые помогают воплотить проекты в жизнь.

Самые активные участники получат возможность пройти стажировку в профильных компаниях, а также гранты на реализацию своих идей, сообщает "ТВ Центр". 

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Участники проекта Движения Первых "Высота"
Участники проекта Движения Первых "Высота"
Участники проекта Движения Первых "Высота"
Участники проекта Движения Первых "Высота"
Участники проекта Движения Первых "Высота"
Участники проекта Движения Первых "Высота"
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