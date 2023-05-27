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Москва окажет поддержку Белграду в отстаивании суверенитета

11:57
  • суббота
  • 27 мая 2023

Об этом заявили в МИДе

Москва продолжит поддерживать Сербию, её суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявили сегодня в российском МИДе. Накануне косово-албанские власти попытались силой захватить здания муниципалитетов в населённом сербами крае. В столкновениях пострадали люди. Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза и пообещал: Белград не оставит соотечественников в беде.
Беспокойная ночь: резко обострилась ситуация в Косово

Как сообщают информагентства, конфликт спровоцировали местные сербы. Они попытались блокировать административные здания и не допустить внутрь недавно избранных албанских чиновников. Чтобы освободить входы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. В ход пошли светошумовые гранаты.  Около десяти манифестантов, а также пятеро офицеров получили ранения. Несколько машин сгорели, сообщает "ТВ Центр".

Этнические противоречия в Косово усилились после недавних внеочередных выборов в органы местного самоуправления, которые сербские избиратели попросту бойкотировали. В результате явка в городах с преимущественно сербским населением с трудом превысила 3%. Тем не менее, результаты признали действительными. В итоге активисты попытались помешать албанским чиновникам приступить к обязанностям.

На фоне беспорядков Белград привёл армию в наивысшую степень боевой готовности. Часть подразделений переместили ближе к границе с Косово. Президент Сербии Александр Вучич выступил перед своими сторонниками. Массовый митинг в поддержку главы государства собрал перед зданием Национальной ассамблеи сотни тысяч человек. Раскритиковав оппозицию за раскол внутри страны и неспособность справиться с кризисом, политик рассказал, как сам планирует закрыть косовский вопрос.

"Я буду бороться за то, чтобы мир длился дольше, но в то же время я говорю вам: после нападения на сербов на севере Косово и Метохии Сербия не будет сидеть, сложа руки", - заявил Вучич.

США, Великобритания, Италия, Германия и Франция неожиданно осудили действия косовских силовиков. Уж слишком недемократичный метод для такой демократичной, по их мнению, республики. В Белграде тоже призывают страны Запада защитить этнических сербов. Сегодня в сербской столице проходит заседание совета национальной безопасности. На нём будут разработаны дальнейшие шаги по урегулированию кризиса.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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