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Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днём библиотек

13:09
  • суббота
  • 27 мая 2023

Он отмечается 27 мая

Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днём библиотек. Поздравление мэр разместил на своей странице "ВКонтакте".

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Он назвал библиотекарей настоящими профессионалами. Благодаря их вкладу столичные библиотеки стали современными культурными центрами, отметил Собянин.

"Спасибо вам за добросовестный труд и творческий поиск, за приобщение к чтению новых поколений москвичей", - написал мэр.

Он пообещал, что город будет и впредь уделять большое внимание модернизации библиотек как центров культурной жизни, площадок для творческого и интеллектуального общения.

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