Он отмечается 27 мая

Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днём библиотек. Поздравление мэр разместил на своей странице "ВКонтакте".

Он назвал библиотекарей настоящими профессионалами. Благодаря их вкладу столичные библиотеки стали современными культурными центрами, отметил Собянин.

"Спасибо вам за добросовестный труд и творческий поиск, за приобщение к чтению новых поколений москвичей", - написал мэр.

Он пообещал, что город будет и впредь уделять большое внимание модернизации библиотек как центров культурной жизни, площадок для творческого и интеллектуального общения.

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