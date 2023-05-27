Ледовая арена в Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

Местной жительнице стало плохо

Украинские войска снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждены фасад здания Ледовой арены и пешеходный мост. Местной жительнице стало плохо во время обстрела, её доставили в больницу.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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