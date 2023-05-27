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Собянин: В Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

15:50
  • суббота
  • 27 мая 2023

Мэр сообщил подробности

Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса "Велобайк". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр уточнил, что длительность бесплатной поездки не должна превышать 30 минут. Количество поездок в день неограниченно. Для того, чтобы воспользоваться специальным тарифом, необходимо привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". Льготная услуга не распространяется на новые модели электровелосипедов 2.0.

Собянин также сообщил, что в 2023 году в Москве заработают 28 новых станций велопроката. В частности, откроются станции у Парка Победы, парка "Яуза" и около станции метро "Митино".

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