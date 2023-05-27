Моряки "Ивана Хурса" рассказали об атаке украинских дронов

Морякам вручат боевые награды

Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие украинские дроны во время атаки на разведывательный корабль "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам, сообщили в Минобороны. Один из моряков рассказал, как экипаж судна отбивал атаку надводных беспилотников.

"Прошёл доклад, и тут из тумана вылетает этот катер. Парни начали стрелять, я тоже открыл огонь. Его начинает завивать, и тут я его добил контрольным выстрелом", - рассказал сержант Максим Панежин.

Он, а также мичман Евгений Щерба, ефрейтор Даниил Нестеров и старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи. Они обнаружили быстроходные цели и по команде командира корабля уничтожили их.

Инцидент произошёл 24 мая в Чёрном море, неподалёку от пролива Босфор. 26 мая корабль "Иван Хурс" вернулся в Севастополь.

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