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Моряки "Ивана Хурса" рассказали об атаке украинских дронов

13:36
  • суббота
  • 27 мая 2023

Морякам вручат боевые награды

Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие украинские дроны во время атаки на разведывательный корабль "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам, сообщили в Минобороны.  Один из моряков рассказал, как экипаж судна отбивал атаку надводных беспилотников.

"Прошёл доклад, и тут из тумана вылетает этот катер. Парни начали стрелять, я тоже открыл огонь. Его начинает завивать, и тут я его добил контрольным выстрелом", - рассказал сержант Максим Панежин.

Он, а также мичман Евгений Щерба, ефрейтор Даниил Нестеров и старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи. Они обнаружили быстроходные цели и по команде командира корабля уничтожили их.

Инцидент произошёл 24 мая в Чёрном море, неподалёку от пролива Босфор. 26 мая корабль "Иван Хурс" вернулся в Севастополь.

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Моряк судна ВМФ России "Ивана Хурса"
Моряк судна ВМФ России "Ивана Хурса"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
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