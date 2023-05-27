В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова после инсульта

Режиссёру предстоит реабилитация

Глебу Панфилову стало лучше после недавно перенесённого инсульта. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

По его информации, режиссёра должны перевести в реабилитационное отделение, где он пройдёт курс восстановления. Варшавер пожелал Панфилову скорее вернуться к нормальной жизни.

11 мая 89-летнего Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Там у него развилась пневмония.

Панфилов известен широкому зрителю своими режиссёрскими работами в картинах "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. В январе 2023 года ушла из жизни его супруга – народная артистка СССР Инна Чурикова, ей было 79 лет.

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