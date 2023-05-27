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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Панфилова после инсульта

14:01
  • суббота
  • 27 мая 2023

Режиссёру предстоит реабилитация

Глебу Панфилову стало лучше после недавно перенесённого инсульта. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в Москве

По его информации, режиссёра должны перевести в реабилитационное отделение, где он пройдёт курс восстановления. Варшавер пожелал Панфилову скорее вернуться к нормальной жизни.

11 мая 89-летнего Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Там у него развилась пневмония.

Панфилов известен широкому зрителю своими режиссёрскими работами в картинах "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. В январе 2023 года ушла из жизни его супруга – народная артистка СССР Инна Чурикова, ей было 79 лет.

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Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
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