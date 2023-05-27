В Минобороны рассказали о подвиге лётчика подбитого Су-25

Он смог посадить самолёт

Российский лётчик, посадивший атакованный Су-25, представлен к государственной награде. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Инцидент в воздухе произошёл 23 мая в зоне спецоперации. Противник ударил по самолёту из ПЗРК. Лётчик смог посадить повреждённую машину на ближайшем аэродроме.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, лётчик представлен к ордену Мужества.

Ранее моряки атакованного украинскими дронами судна "Иван Хурс" рассказали, как им удалось отбить удары нескольких морских беспилотников. Членов экипажа корабля также представили к высоким боевым наградам.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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