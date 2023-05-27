В Москве строят храм в честь Архистратига Михаила

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юге Москвы.

В районе Царицыно идёт строительство пятиглавого храма в честь Архистратига Михаила. Кирпичная кладка стен уже превышает четыре метра. В этом году планируют завершить монтаж кровли и установить купола и кресты.

При церкви также ведётся социальная деятельность. Для госпиталя в Луганской республике волонтёры храма закупают лекарства и медицинские препараты, сообщает "ТВ Центр".

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