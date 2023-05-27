Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В городе проходят множество мероприятий

В Санкт-Петербурге отмечают большую дату - городу на Неве исполнилось 320 лет. Фестиваль огня, выставки, спектакли и вечерний концерт "Классика на Дворцовой".

Марш почётного караула перед монументом Петру Первому, торжественное возложение цветов - это дань уважения от потомков основателю города. Его взгляд устремлен на другой берег Невы - на стрелке Васильевского острова зажжены в честь Дня города ростральные колонны. И традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости на Заячьем острове сегодня - в честь 320-летия Петербурга.

Именно внутри этих бастионов рождался Санкт-Петербург. Петропавловский собор - самый необычный православный храм с золотым шпилем вместо куполов. Император желал, чтобы здесь стояло самое высокое здание в новой российской столице. Каждый следующий российский монарх, создавая здесь что-то своё, стремился соблюсти петровские градостроительные идеи.

Елизавета Петровна заложила Зимний дворец. Екатерина Вторая присовокупила Эрмитаж. Павел Первый построил Михайловский замок, а при его сыне - Александре Первом - на Дворцовой началось строительство арки Главного штаба и завершилось - Исаакиевского собора. Все они объединены общим смыслом - данью уважения к основателю города.

"Характерная черта именно петербургской архитектурной школы - именно ансамблевость мышления. Когда архитекторы, добавляя что-то в более поздние времена не разрушали созданного, а лишь дополняли, оттеняли, подсвечивали ту красоту, которую создавали их предшественники", - говорит методист государственного Музея истории Санкт-Петербурга Елена Калинина.

В центре Петербурга есть и простые здания - это тоже страница истории. Авиабомбардировки во время блокады уничтожили часть старинных домов. На их месте построили новые, без изысков, чтобы побыстрее заселить оставшихся без крова ленинградцев. Они совсем не портят общий петербургский облик - так сильна была идея.

В истории Петербурга есть одна обидная несправедливость - по отношению к первому архитектору Петербурга, итальянцу швейцарского происхождения Доменико Трезини. Он жил, работал и умер в этом городе, а его могила не сохранилась. Памятник зодчему установили лишь десять лет назад, сообщает "ТВ Центр".

У Петербурга сложный характер, закалённый в двух войнах и трёх революциях. Он сохранил уважительное обращение к себе, как к столице. И бережно хранит память обо всех к себе причастных: о мужественных и стойких ленинградцах, о своих создателях, о русской императорской династии, три века жившей здесь и похороненной в самом сердце города - в Петропавловской крепости.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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