Грозы и град: на Кубани объявлен режим ЧС

Зафиксированы подтопления

Ливни, град и грозы обрушились на юг России. Из-за непогоды подтопления зафиксированы сразу в нескольких регионах.

Режим ЧС введён в ряде населённых пунктов Краснодарского края. После сильных дождей из берегов вышли реки. Вода залила почти 150 приусадебных участков и более двух десятков домов. В пункты временного размещения эвакуированы 11 жителей.

Паводок и в соседней Адыгее. Подтоплены более ста домовладений. Вместе с ливнями в республике выпал крупный град, который повредил сельскохозяйственные посевы, сообщает "ТВ Центр".

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