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Москва готовит большую программу к Международному дню защиты детей

19:22
  • суббота
  • 27 мая 2023

Он отмечается 1 июня

Московские власти подготовили большую программу к Международному дню защиты детей. Он отмечается 1 июня.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, в этот день в парках и на площадях города откроются игровые зоны и творческие мастерские. Дети и их родители смогут посмотреть мультфильмы и добрые советские киноленты.

Мэр отметил, что одной из центральных площадок станет ВДНХ. На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу, выступления духовых оркестров и ансамблей.

Интересная программа также подготовлена на Южном речном вокзале. Там остановится электробус и превратится в игровую комнату. Отдельная программа будет посвящена 110-летию со дня рождения поэта Сергея Михалкова, а в Парке Горького пройдёт московский детский фестиваль искусств "Небо".

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