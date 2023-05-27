Под Курском во время обстрела погиб рабочий

Об этом сообщили власти региона

Строитель погиб во время обстрела Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Инцидент произошёл в Суджанском районе. Там проводились работы на защитной линии укреплений государственной границы.

Старовойт выразил соболезнования родным погибшего строителя и пообещал оказать родственникам всю необходимую помощь.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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