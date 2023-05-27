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В Севастополе торжественно встретили экипаж корабля "Иван Хурс"

16:00
  • суббота
  • 27 мая 2023

Он отбил атаку беспилотников

Экипаж корабля "Иван Хурс" Черноморского флота, который отбил атаку украинских беспилотников в районе Босфора, представлен к государственным наградам. Военнослужащие находились на боевом дежурстве в исключительной экономической зоне Турции, где обеспечивали безопасность двух газопроводов.

Сейчас судно находится в пункте постоянного базирования в Севастополе. Корабль прибыл для пополнения запасов. Как встречали героев? Расскажет Дмитрий Гусев (смотрите видео).

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Средний разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Средний разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Моряк судна ВМФ России "Ивана Хурса"
Моряк судна ВМФ России "Ивана Хурса"
Отражение атаки морского беспилотника
Отражение атаки морского беспилотника
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
Корабль ВМФ России "Иван Хурс"
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