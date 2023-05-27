В Севастополе торжественно встретили экипаж корабля "Иван Хурс"

Он отбил атаку беспилотников
Экипаж корабля "Иван Хурс" Черноморского флота, который отбил атаку украинских беспилотников в районе Босфора, представлен к государственным наградам. Военнослужащие находились на боевом дежурстве в исключительной экономической зоне Турции, где обеспечивали безопасность двух газопроводов.
Сейчас судно находится в пункте постоянного базирования в Севастополе. Корабль прибыл для пополнения запасов. Как встречали героев? Расскажет Дмитрий Гусев (смотрите видео).
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