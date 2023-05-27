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Собянин рассказал, как пройдёт летний сезон проекта "Московское долголетие"

16:44
  • суббота
  • 27 мая 2023

Мэр сообщил подробности

В Москве стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр написал, что его открыл фестиваль скандинавской ходьбы, во время которого более пяти тысяч москвичей старшего поколения прошли дистанцию в два с половиной километра.

В этом сезоне состоятся более 30 мероприятий: конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы и съёмки сериала.

Занятия для пенсионеров в большинстве своём будут проходить на свежем воздухе. Для этого приспособлены площадки в 26 парках.

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Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
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