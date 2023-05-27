Будущие контрактники рассказали об отсутствии сомнений в правильности своего выбора

Они хотят защищать Родину

Граждане, решившие пойти служить по контракту, рассказали о мотивах своего решения. Один из контрактников сказал, что это – его обязанность и святой долг.

Другой мужчина, пришедший в столичный пункт отбора, отметил необходимость защищать интересы своей страны. "Каждый мужчина – это воин и должен защищать свою Родину", - сказал он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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