Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и снарядов HIMARS

Уничтожены 12 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

Также были сбиты две противорадарные ракеты HARM и 19 снарядов, выпущенных из установок HIMARS. Российские военные уничтожили в ЛНР склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ, а в ДНР поражены два пункта управления противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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