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Собянин: Проходку тоннелей на Троицкой линии метро планируем завершить в конце года

17:34
  • суббота
  • 27 мая 2023

Работы идут полным ходом

Участок Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируется запустить в 2024 году. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Проходка тоннелей завершится в конце этого года.

Мэр отметил, что новые станции улучшат транспортную доступность для более миллиона жителей 11 районов и двух поселений. Они существенно разгрузят южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Собянин также сообщил, что проходка уже завершена на участке от "Новаторской" до "Коммунарки". Сложный участок был между станциями "ЗИЛ" и "Крымская". Он частично пролегает под руслом Москвы-реки.

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