В Кремле сделали заявление о росте вовлечённости Запада в конфликт на Украине

Продолжаются поставки Киеву новых вооружений

Степень вовлечённости Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, поставки Западом вооружений Киеву только растягивают конфликт во времени.

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, где предел эскалации.

Пресс-секретарь Путина отметил, что поставки новых вооружений Киеву не изменят ситуацию коренным образом. Россия, по словам Пескова, будет продолжать специальную военную операцию и достигнет выполнения заявленных задач.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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