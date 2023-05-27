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В Кремле сделали заявление о росте вовлечённости Запада в конфликт на Украине

18:09
  • суббота
  • 27 мая 2023

Продолжаются поставки Киеву новых вооружений

Степень вовлечённости Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, поставки Западом вооружений Киеву только растягивают конфликт во времени.

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, где предел эскалации.

Пресс-секретарь Путина отметил, что поставки новых вооружений Киеву не изменят ситуацию коренным образом. Россия, по словам Пескова, будет продолжать специальную военную операцию и достигнет выполнения заявленных задач.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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