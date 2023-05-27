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При обстреле Шебекино ранены двое детей

18:23
  • суббота
  • 27 мая 2023

Повреждены два предприятия

Один человек погиб, двое детей получили ранения во время очередного обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгородская область подверглась утреннему обстрелу ВСУ

Девочка 15 лет с ранениями ног и юноша 17 лет с контузией доставлены в больницу. Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны прибывшими на место обстрела врачами.

Как сообщил губернатор, во время обстрела снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, там начались пожары.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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