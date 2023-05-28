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Путин поздравил пограничников с праздником

10:00
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

День пограничника отмечается 28 мая

Сегодня в России отмечается День пограничника. Действующих защитников границ и ветеранов поздравил президент Владимир Путин. Он отметил заслуги пограничников за всю историю существования службы и на современном этапе.

Глава государства особо поблагодарил их за обеспечение специальной военной операции, сообщает "ТВ Центр".

"Уверен, что и впредь, вы будете действовать самоотверженно, смело и чётко, грамотно и эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность России, безопасность наших людей", - сказал президент.

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