В Киеве сообщили о мощных взрывах и пожаре на заводе

Воздушная тревога длилась пять часов

Украинские СМИ сообщают о серии мощных взрывов в Житомире. Киевская администрация также опубликовала в соцсетях информацию о взрывах и пожаре на территории одного из предприятий.

Киевская военная администрация заявила, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной с начала российской спецоперации атаке дронами. В украинской столице воздушная тревога длилась пять часов.

В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена ещё в Сумской и Черкасской областях Украины, сообщает "ТВ Центр".

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