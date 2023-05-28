ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции стартовал второй тур президентских выборов

10:55
  • воскресенье
  • 28 мая 2023

Избирательные участки закроются в 17 часов

В Турции начался второй тур президентских выборов. На первый пост в стране претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Лавров отверг связь продления зерновой сделки с выборами в Турции

В первом туре разрыв между ними составил менее пяти процентов в пользу нынешнего президента. Однако никому не удалось преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер.

За минувшую неделю оба кандидата усилили свои позиции: за Эрдогана призвал голосовать выдвинутый правыми Синан Оган, занявший третье место. А Кылычдароглу договорился о сотрудничестве с курдами.

В ходе предвыборной гонки он обвинял Эрдогана в слишком тесных связях с Россией и поддержке террористов. А тот, в свою очередь, указывал, что за лидером оппозиции стоят США.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Окончательные итоги будут обнародованы 1 июня, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы в Турции
Выборы в Турции
Выборы в Турции
Выборы в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.