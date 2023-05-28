В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки закроются в 17 часов

В Турции начался второй тур президентских выборов. На первый пост в стране претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре разрыв между ними составил менее пяти процентов в пользу нынешнего президента. Однако никому не удалось преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер.

За минувшую неделю оба кандидата усилили свои позиции: за Эрдогана призвал голосовать выдвинутый правыми Синан Оган, занявший третье место. А Кылычдароглу договорился о сотрудничестве с курдами.

В ходе предвыборной гонки он обвинял Эрдогана в слишком тесных связях с Россией и поддержке террористов. А тот, в свою очередь, указывал, что за лидером оппозиции стоят США.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Окончательные итоги будут обнародованы 1 июня, сообщает "ТВ Центр".

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