США снова отсрочили угрозу дефолта

Об этом сообщил спикер Палаты представителей

США снова удастся избежать дефолта. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил о долгожданной договорённости с Белым домом по повышению потолка госдолга.

Политик не привёл подробностей., но сообщил, что президента Байдена удалось уговорить на серьёзное сокращение расходов бюджета. Именно этот пункт был камнем преткновения. В противном случае США оказались бы не в состоянии выполнять свои долговые обязательства.

Критический срок истекал 5 июня. Соглашение будет опубликовано в течение 28 мая, а в среду будет вынесено на утверждение Конгресса, сообщает "ТВ Центр".

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